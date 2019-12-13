حماقي يتألق في حفله بموسم الرياض (صور)

حفلات موسم الرياض







وتوجد العديد من الحفلات في هذا الشهر تحت رعاية الهيئة العامة للترفية، تحت إشراف المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة، ويحيي عدد كبير من الفنانين الحفلات ولأول مرة يأتي الفنان المغربي سعد لمجرد بعد غياب ثلاث سنوات ويشاركه في الحفل كل من فرقة ميامي وميريام فارس يوم 18 ديسمبر، وتحي الفنانة ودينا بطمة حفل غنائي بموسم الرياض، وقامت الفنانة أنغام بإحياء حفل غنائي برفقة وليد الشامي ونوال الزغبي.وتستمر سمرات وفعاليات موسم الرياض 2019 في منتزه الثمامة البري في محمية الملك خالد الملكية حيث من المقرر إقامة حفل غنائي للفنان محمد عبده وطلال سلامة يوم 6 ديسمبر 2019، بينما سيتم إقامة حفل غنائي يشارك فيه كل من ماجد المهندس وأصالة ووليد جيلاني يوم 13 ديسمبر، بينما حفلة وليد الشامي وراشد الفارس وبلقيس يوم 18 ديسمبر، وموعد حفل دينا بطمة يوم 10 ديسمبر في موسم الدرعية، وحفل بديع مسعود وخالد الملا وإبراهيم الحكمي يوم 9 ديسمبر في منتزه الثمامة.