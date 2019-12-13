تامر أمين: السيسي جعل 12 ديسمبر عيد للمرأة المصرية

عقب الإعلامي تامر أمين، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لن يوقع على أي قانون لا ينصف المرأة، قائلًا: "اليوم يصلح أن يكون عيدًا للمرأة، لأن الدولة المصرية في شخص رئيس الجمهورية انتصرت للمرأة المصرية".



وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن حديث الرئيس السيسي استجاب لمطالب ملايين النساء في مصر، بعد أبداء الكثير من النساء تخوفهن من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة أنه لم ينص على حقوق المرأة المطلقة بشكل واضح، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والمؤخر.



ولفت إلى أن بعض الرجال للأسف "مش رجالة"، معقبًا: "الراجل اللي يتجوز واحدة ويتهرب من نفقتها ما يبقاش راجل، يبقى حاجة تانية غير راجل".

