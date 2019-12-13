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بسبب "ماتش كورة".. طالب يطلق النار على عامل في السنبلاين

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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أطلق طالب النار من سلاح ناري على عامل، أثناء لعب مباراة كرة القدم بعد حدوث مشادة لامية بينهما بقرية "ديو" الوسطى التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية، يفيد باستقبال مستشفى السنبلاوين العام   لعامل مصابا بطلق ناري، وتم تحويله لمستشفى المنصورة العام.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السنبلاوين، وبالفحص  تبين إصابة مصطفى علي محمد، 22 سنة عامل، ومقيم ديو الوسطى مركز السنبلاوين، بطلق ناري بالكتف الأيسر، وبسؤاله اتهم "شادي. ش. ع. ش" 21 سنة، طالب بكلية تربية رياضية، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه، بإطلاق عيار من سلاح ناري، وإحداث إصابته على أثر حدوث مشادة بينها لخلاف على مباراة كرة قدم بالقرية.

وتحرر عن ذلك المحضر 23709 لسنة 2019 جنح مركز شرطة السنبلاوين، وتكثف الأجهزة الامنية من جهودها لضبط المتهم وجار العرض على النيابة العامة.
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