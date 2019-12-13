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أسعار الدولار اليوم في مصر الجمعة 13-12-2019.. وتقلب في سعر العملة الأمريكية خلال الأسبوع

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الدولار
اسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم في مصر 
حافظت أسعار الدولار اليوم على استقراره في البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة 13-12-2019 مع بداية الأجازة الأسبوعية والبنوك ،وكان سعر الدولار شهد حالة من الاستقرار نسبي من بداية تعاملات شهر ديسمبر الجاري، ليرتفع ويتراجع خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية مع اقتراب اعياد الكريسماس خلال منتصف شهر ديسمبر الجارى.

اسعار الدولار اليوم الجمعة في البنوك الخاصة
سجل سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي نحو 16.10 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع،  وسجل في بنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع،  وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك البنك العربي الافريقي  وبنك عودة  والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.07 جنيه للشراء  و16.17 جنيه للبيع،  وفي بنوك  المصري الخليجي  والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد  16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.


أسعار الدولار اليوم في مصر الان 
بلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو  16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

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