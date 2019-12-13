أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، مع توقعات بعودة الارتفاع للمعدن الأصفر مع استمرار حالة التذبذب وأمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 571.59 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 666.86 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 762.11 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,335 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب بنحو 4 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 571.59 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 666.86 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 762.11 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,335 جنيه.





أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 754 إلى 757 عيار 22 691 إلى 692 عيار 21 660 إلى 662 عيار 18 566 إلى 567 عيار 14 440 إلى 441 عيار 12 377 إلى 378 الاونصة 23.458 إلى 23.529 الجنيه الذهب 5,280 إلى 5,296 الكيلو 754.286 إلى 756.571 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 762.11جنيه 47.28 $ سعر الذهب عيار 22 698.61جنيه 43.34 $ اسعار الذهب عيار 21 666.86جنيه 41.37 $ اسعار الذهب عيار 18 571.59جنيه 35.46 $ سعر الذهب عيار 14 444.57جنيه 27.58 $ سعر الذهب عيار 12 381.05جنيه 23.64 $ سعر الذهب عيار 9 285.79جنيه 17.73 $ اسعار أوقية الذهب 23,702 جنيه 1,471 $ اسعار جنيه الذهب 5,335 جنيه 330.99 $ اسعار كيلو الذهب 762,109 جنيه 47,283 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 12 ديسمبر 762.11 666.86 571.59 444.57 381.05 11 ديسمبر 766.36 670.58 574.78 447.05 383.18 10 ديسمبر 761.62 666.44 571.23 444.28 380.81 9 ديسمبر 758.50 663.70 568.88 442.46 379.25 8 ديسمبر 758.20 695.44 568.66 442.28 379.10 7 ديسمبر 758.20 663.44 568.66 442.28 379.10 6 ديسمبر 785.56 663.75 568.93 442.49 379.28 5 ديسمبر 766.24 670.39 574.69 446.97 383.12 4 ديسمبر 764.70 669.13 573.53 446.08 382.35 3 ديسمبر 766.01 670.27 574.52 446.84 383.00









أسعار الذهب عالميًا:

هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1472.30 دولاراً للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1468.53 دولار للأوقية .



