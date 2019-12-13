أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
754 إلى 757
عيار 22
691 إلى 692
عيار 21
660 إلى 662
عيار 18
566 إلى 567
عيار 14
440 إلى 441
عيار 12
377 إلى 378
الاونصة
23.458 إلى 23.529
الجنيه الذهب
5,280 إلى 5,296
الكيلو
754.286 إلى 756.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة
جنيه مصرى
دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24
762.11جنيه
47.28 $
سعر الذهب عيار 22
698.61جنيه
43.34 $
اسعار الذهب عيار 21
666.86جنيه
41.37 $
اسعار الذهب عيار 18
571.59جنيه
35.46 $
سعر الذهب عيار 14
444.57جنيه
27.58 $
سعر الذهب عيار 12
381.05جنيه
23.64 $
سعر الذهب عيار 9
285.79جنيه
17.73 $
اسعار أوقية الذهب
23,702 جنيه
1,471 $
اسعار جنيه الذهب
5,335 جنيه
330.99 $
اسعار كيلو الذهب
762,109 جنيه
47,283 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم
عيار 24
عيار 21
عيار 18
عيار 14
عيار 12
12 ديسمبر
762.11
666.86
571.59
444.57
381.05
11 ديسمبر
766.36
670.58
574.78
447.05
383.18
10 ديسمبر
761.62
666.44
571.23
444.28
380.81
9 ديسمبر
758.50
663.70
568.88
442.46
379.25
8 ديسمبر
758.20
695.44
568.66
442.28
379.10
7 ديسمبر
758.20
663.44
568.66
442.28
379.10
6 ديسمبر
785.56
663.75
568.93
442.49
379.28
5 ديسمبر
766.24
670.39
574.69
446.97
383.12
4 ديسمبر
764.70
669.13
573.53
446.08
382.35
3 ديسمبر
766.01
670.27
574.52
446.84
383.00