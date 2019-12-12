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قرارات لجنة مسابقات القسم الثانى

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:51 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قررت لجنة مسابقات القسم الثانى تأجيل مباراة سيراميكا ومنتخب السويس ضمن الاسبوع الثامن من المسابقة لتقام يوم الاربعاء 18 ديسمبر بدلا من الاثنين 16 ديسمبر باستاد السويس الجديد نظرا لتعارضها مع مباراة بالدوري الممتاز تقام فى نفس اليوم .

كما فرضت العقوبات التالية:-

- ايقاف أحمد إسماعيل تمساح لاعب نادي الداخلية مباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام منتخب السويس.

-ايقاف محمود شكرى لاعب نادي سيراميكا مباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام كوكاكولا.

- ايقاف أمير محمود مختار لاعب نادي مالية كفر الزيات مباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام بيلا.

- ايقاف عبد الصمد مانا لاعب نادي بيلا مباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه مالية كفر الزيات.

- توقيع غرامة مالية على ناديي المنصورة والاولمبى مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيهاً " لكل فريق لتأخرهما عن النزول للملعب وبدء المباراة لمدة اربع دقائق فى مباراتهما معا.

- ايقاف هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا مباراة بعد طرده للاعتراض على قرارات الحكم فى مباراة فريقه أمام كوكاكولا وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية .

- ايقاف مبارك عبيد حارس نادي الشبان المسلمين مباراة لطرده بعد منع فرصة محققة فى مباراة فريقه أمام طهطا.

- ايقاف رضوان عبدالوهاب رضوان مدرب نادي طهطا مباراة بسبب الطرد لنزوله أرض الملعب بدون إذن والاعتراض على قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام المسلمين بقنا وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية.

- ايقاف باسم عادل حسن عبدالمحسن لاعب نادي الزرقا مباراة بعد طرده لحصوله على الإنذار الثاني فى مباراة فريقه أمام القناة.

- ايقاف أحمد سعد تمساح المشرف العام نادي تليفونات بني سويف لمباراة بعد طرده للاعتراض على قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام المنيا وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها250 جنية.

- ايقاف محمود علاء أحمد لاعب نادي الحمام مباراة بسبب طرده لمنع فرصة محققة فى مباراة فريقه امام ابو قير للاسمدة.

- توقيع غرامة مالية على نادي الحمام مقدارها 500 جنية ، وإنذار النادي بنقل مبارياته خارج ملعبه في حالة تكرار واقعة إلقاء الكرات داخل الملعب.

- ايقاف أحمد حسنى أحمد لاعب نادي ابو قير مباراة بسبب طرده لمنع فرصة محققة فى مباراة فريقه أمام الحمام.

- ايقاف كيرفالا كويوتية لاعب أبوقير لمباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام الحمام.
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