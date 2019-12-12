محمود بسيوني: مشاركة الطالب السوداني في منتدى شباب العالم لفتة إنسانية



وأشار "بسيوني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن منتدى شباب العالم يعتاد سنويا على عرض نماذج من الشباب المشرف على مستوى العالم، حتى يكونوا قدوة لغيرهم، منوها بأن الروبوت صوفيا ستشارك في المؤتمر.



وأضاف أن القيادة السياسية الحالية على وعي بأهمية التواصل بالشباب، وتهتم بتمكين الشباب وتثق بهم، مؤكدًا أن منتديات الشباب تجرية مهمة تقدمها مصر للعالم.



قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن توجيه دعوة للطالب السوداني الذي تعرض للتنمر في مصر لحضور منتدى شباب العالم، تعد لفتة إنسانية هامة، ومن الضروري سماع قصته، فضلا على أنه يدل على الترحيب بالأفارقة في مصر.