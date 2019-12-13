أبو زيد من ملتقى للتوظيف بآثار القاهرة: المرمم المصري في تطور مستمر ونحتاج للشباب

قالت نشوى أبو زيد، المشرفة على العديد من مشاريع الترميم الدقيق بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية، إن الإدارة تفتح ذراعيها لأبناء كلية الآثار، خاصة في مجال الترميم الدقيق، مؤكدة على تطور أخصائيي الترميم بسوق العمل، وهو ما تهدف إليه كلية الآثار جامعة القاهره، وقد تطور المرمم المصري، وأصبح ذو كفاءة علمية وذلك بالمعايير التي يطلبها السوق.



جاء ذلك أثناء كلمتها في ملتقى التوظيف الرابع المنعقد في كلية الآثار جامعة القاهرة، وذلك تحت رعايه الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعه القاهرة، ومن تنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وبحضور العديد من رموز الدولة، والذي يهدف المساعده الخريجين من كليه الآثار جامعة القاهرة في إيجاد فرص عمل في مختلف المجالات.



وأشارت أبو زيد إلى أن سوق العمل في الترميم الآن يحتاج إلى الكفاءات التي أصبحت توفرها كلية الآثار جامعة القاهرة باتباعها أحدث الأساليب في التدريب، مضيفة أن المجال الآن أصبح أكثر انفتاحًا حيث أصبحت هناك شركات خاصة متخصصة في ترميم الآثار، وهو ما يتيح فرص عمل أكثر لشباب الخريجين من المرممين والأثريين.



وشهد الملتقى الأستاذ الدكتور جمعة عبد المقصود القائم بأعمال عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أستاذ علم الترميم بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة هالة عفيفي وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس قسم الترميم، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، والدكتورة نشوى أبو اليزيد رئيس قطاع الترميم بإدارة القاهرة التاريخية.



كما شهد المؤتمر عدد من الجهات الحكومية منها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووزارة الشباب والرياضة إدارة تدريب وتأهيل الشباب، ومصلحة الكفاية الانتاجية بوزارة الصناعة، وقطاعي المتاحف والترميم بوزارة الآثار، وعدد كبير من الشركات الخاصة، منها شركات مقاولات وأغذيه، وشركات صناعيه وشركات معمارية، حيث عرضت الجهات التي شهدت الملتقى العديد من فرص العمل والتدريب على الطلاب حيث قامت إدارة تدريب وتأهيل الشباب بوزارة الشباب والرياضة بتوفير فرص تدريبية ضخمة للطلاب.



كما عرضت أن إحدى الشركات الخاصة عرضت تعيين 10 من المرممين بعد توافر الشروط المطلوبة فيهم، وكذلك عرض بنك مصر إمكانية إعطاء قروض للطلاب والخريجين للبدء في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتم الاتفاق على دراسة أن يقدم البنك منحة تدريبية منه مع بالتعاون مع الشركات، ومن يثبت كفاءته فسوف يتم تعيينه، كذلك عرضت مكتبه الأزهر، عن احتياجها للكوادر الشابة من الطلبه والخريجين.