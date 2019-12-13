شيري عادل:"نتمنى للعالم بأسره الفرح والحب والسلام"(صور)









وظهرت مرتدية بلوزة لونها أبيض ذات أكمام طويلة وبنطلون أسود، كما اعتمدت تسريحة شعر جذاب منسدلة على كتفيها ووضعت مكيب هادي وبسيط.





وعلقت على الصور قائلة: "نتمنى للعالم بأكمله الفرح والحب والسلام".





وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها كما تبادل النشطاء التعليقات على صورتها.



إطلالة شيرى عادل مع عز مسعود في مهرجان الجونة

يذكر أن شيري عادل، تألقت في حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان لامع اللون الأسود، بالأكمام الشفافة،و تصميم الجزء العلوي بقماش الجبير مطرز بالكامل بالورد، وتنورة واسعة من مرصعة بالترتر الناعم بشكل عشوائي.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرى عادل فيلم "طلعت حرب" حيث شاركت الفنانة شيرى عادل فى الفيلم ومعها عدد من نجوم الفن ،احمد مجدى هانى عادل، عائشة بن على،شريف سلامه ،دينا يوسف ، اخراج محمود كامل،تأليف شرين دياب .





نشرت الفنانة شيري عادل مجموعة صور لها، من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".,