Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشيوخ الأمريكي يعلن تأييد تعيين "ساليفان" سفيرا لواشنطن لدى موسكو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:37 م
Advertisements
جون سوليفان
جون سوليفان
وكالات
Advertisements
أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، تأييده  ترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنائب وزير الخارجية، جون سوليفان، سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى موسكو.


وصوت 70 عضوا في مجلس الشيوخ، من أصل 100، لجانب تعيين ساليفان في هذا المنصب، بينما كان تقديم أغلبية بسيطة من الأصوات من أجله كافيا للتصديق على ترشيحه من قبل مجلس الشيوخ.

وكتبت رئيسة المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية، ريبيكا روس، في تغريدة على صفحتها في "تويتر": "نرحب بالتصديق على تعيين جون ساليفان سفيرا جديدا للولايات المتحدة في روسيا. نأمل في العمل معه في حماية مصالح المواطنين الأمريكيين والسياسة الخارجية المستقبلية للولايات المتحدة ومصالحها الاقتصادية، وكذلك توسيع التجارة وفرص تطوير قطاع الأعمال، والمساهمة في بناء حوار بناء (بين البلدين)".

ولم يبق أمام ساليفان كي يتولى مهامه الجديدة سوى توقيع قرار تعيينه سفيرا من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي نوفمبر، اجتمع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع جون ساليفان، على هامش لقاء وزراء خارجية دول "مجموعة العشرين"، في مدينة ناغويا اليابانية. وتناولت المحادثات بينهما المسكلات المتراكمة في العلاقات بين موسكو واشنطن.

وفي 17 أكتوبر الماضي، طرح ترامب جون ساليفان، على تصويت مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينه سفيرا جديدا لدى روسيا، بناء على ترشيحه له، في 11 من الشهر نفسه.

وجون ساليفان (59 عاما) من مواليد مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس. وهو خبير قانوني وعضو في الحزب الجمهوري. وكان ساليفان مستشارا لأربع حملات انتخابية للمرشحين للرئاسة الأمريكية، ابتداء من حملة جورج بوش الأب في عام 1992.

وقدم ساليفان الاستشارة إلى مديري شركات ومسؤولين كبار في هيئات السلطة الأمريكية الخاصة بالرقابة على الصادرات والعقوبات والاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وروسيا ودول أخرى.

وعمل ساليفان في وزارة التجارة الأمريكية خلال الفترة من 2005 إلى 2009. وبدأ بالعمل في إدارة الرئيس ترامب منذ شهر مايو من العام 2017، حين تم تعيينه نائبا لوزير الخارجية.

وكان ساليفان يؤدي مهام وزير الخارجية بعد إقالة ريكس تيلرسون من هذا المنصب، في مارس 2018، وحتى تعيين مايك بومبيو، في أبريل من العام نفسه.

Advertisements

أخبار تهمك

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يومين

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد: الريال يعرض نجمه و50 مليون لضم "الجوهرة السمراء" ونجم الملكي يتحدي البرسا ورونالدو يستفز ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 9 ساعات

LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

نشرة أخبار برشلونة اليوم: البرسا يترقب الصفقة الكبري وموهبة الفريق تنتقل إلى الريال وبشري سارة قبل موقعة سوسييداد

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

منذ 19 دقيقة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

ترتيب الدوري المصري اليوم

06:33 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status