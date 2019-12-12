محمد أبوحامد: قضية المرأة على رأس أولويات الرئيس السيسي



علق النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول قانون الأحوال الشخصية، خلال منتدى السلام والتنمية المستدامة بأسوان، قائلًا إن الرئيس السيسي يضع أولوية عظمى لعدة قضايا في استراتيجية، وعلى رأس هذه القضايا هي قضة المرأة المصرية.



وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء اليوم الخميس، أن حديث الرئيس السيسي وتصريحاته عن المرأة المصرية ليست كلامًا، بل يطبق على أرض الواقع.



وأشار وكيلة لجنة التضامن، إلى أن برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم في الشرق الأوسط، والنسبة الأكبر المستفيدة منه من السيدات.

