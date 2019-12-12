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اميرة العباس ترد على تقرير قناة الاحتلال الصهيوني .. وغضب سعودي على المذيعة السورية بشأن تصريحاتها

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:29 م
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اميرة العباس
اميرة العباس
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شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي على منصة "تويتر"، هجوم حاد على المذيعة السورية اميرة العباس، التي تعمل في إحدى المحطات الإذاعية السعودية، بسبب سلوكها وإستفزازها للشعب السعودي المتعمد أكثر مرة.

تداول عدد من المغردين السعوديين صورًا سياسية مستفزة للمجتمع السعودي قامت اميرة العباس بنشرها سابقًا، جاء نص أحد تلك التغريدات كالتالي: "اللهم اجعل عيشتي في السعودية شفيعة لي يوم القيامة عندما أسأل عن شبابي فيما ابليته".

وسبق أن تعرضت أميرة العباس لانتقادات متكررة لأسباب مختلفة كان من ضمنها عندما كانت تقدم برنامج "بناتيوب" على منصة اليوتيوب الذي كان يبث عبر قناة قوارير النسائية، التي تختص بطرح قضايا النساء السعوديات، حينها تم مهاجمة العباس وكادت توقف البرنامج قبل أن يبدأ.

وقد تسببت إحدى قنوات الاحتلال الصهيوني بوضع أميرة العباس تحت القصف من الشارع السعودي، حينما عرضت تقريرًا يحتوي مقطعًا تمثيليًا تقدمه أميرة العباس من برنامجها المثير "بناتيوب"، وتخلل ذلك فقرات ساخرة من المجتمع السعودي وإسقاطات اعتبرها المتابعون، تشويهًا لسمعة المجتمع وعدم مراعاة للقيم، وعدم الالتزام بأنظمة وقوانين المملكة، التي تمنع الإسقاط على المجتمع، من قبل المقيمين.

حينها أكدت المذيعة السورية، أن القناة قامت بقص مقطع بث من سنتين، مشددة على خلو مسؤوليتها من أي إضافات تمت على المقطع.

وكتبت في ردها: "لمن يجي (احمق) عنده شوية متابعين (امعات) ما يتعبون نفسهم حتى يبحثون عن الحقائق والمصادر.. أكيد بتنتشر الشائعات والأكاذيب.. انتشر فيديو عرض اليوم في قناة إسرائيلية مقصوص من إحدى حلقات بناتيوب الي من سنتين اتصورت.. أي إضافة لم أشارك بها لست مسؤولة عنها".
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مذيعة سورية اميرة العباس المملكة المذيعة اميرة عباس السعودية الاحتلال الصهيوني

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