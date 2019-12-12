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"البنتاجون": الجيش الأمريكي يختبر إطلاق صاروخ باليستي قبالة ساحل كاليفورنيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:16 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش الأمريكي اختبر إطلاق صاروخ باليستي من الأرض من قاعدة فاندينبرج الجوية في كاليفورنيا.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، روبرت كارفر، أن "بلاده أجرت إطلاق صاروخ باليستي بشكل تقليدي في نحو الساعة 8.30 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ". 

يأتي الاختبار بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى مع روسيا في وقت سابق من هذا العام.

وقال مصدر في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية إن هذا الإطلاق كان سيصبح بمثابة انتهاك لتلك المعاهدة. 

ويمكن تجهيز الصواريخ الباليستية برؤوس حربية تقليدية أو كيميائية أو بيولوجية أو نووية. 

ووفقا للبنتاجون، فإن الصاروخ الذي تم اختباره ليست لديه إمكانية تزويده برؤوس نووية. 

وقامت الولايات المتحدة باختبار صاروخ كروز في أغسطس كان سيتم حظره بموجب معاهدة القوات النووية المتوسطة، وردت روسيا والصين بتحذير من سباق تسلح جديد وطلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

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