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شاهد.. صورة جديدة لمحمد حماقي أثناء حفله بموسم الرياض عبر "الإنستجرام"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:24 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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يحيي الفنان محمد حماقى ، حفلا على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض الذي قامت بتنظيمها هيئه الترفيه السعودية ويديرها المستشار ، تركي آل شيخ ، وشهد الحفل اقبال كبير من الجماهير المحبين والمعجبين بالفنان محمد حماقى .

حيث نشر الفنان محمد حماقى، مجموعة صور على حسابه الشخصى ، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره.

وعلق "حماقى" على الصور:"شرر كانت تطير الليلة فى الرياض" وتفاعل جمهوره معه ونال على العديد من الاعجابات والتعليقات .

وظهر محمد حماقى ،مرتديا تيشرت لونه ابيض وفوقه جاكت لونه اسود ، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ، وبنطلون لونه اسود ، وانتعل حذاء لونه اسود .

يشار أن الفنان محمد حماقي احيا حفلا غنائيا كبيرا في الإسكندرية بحضور أكثر من ٥٠ ألف من الشباب حيث
افتتح الفنان محمدحماقي الحفل الكبير بالاسكندرية بأغنية "نفسي ابقي جنبه" فى وسط صيحات و هتافات من الإعجاب بعدها علق حماقي قائلا " وحشتوني..انا بعشق إسكندرية وجمهورها.. وسعيد بالتواجد معكم " خاصة مع وجود الآلاف من المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية والجنسيات العربية ممن حرصوا على حضور الحفل".

يذكر أن آخر ألبوماته الفنان محمد حماقى :

البوم "كل يوم من ده" الذى حقق نجاحاً كبيراً والذى يضم 15 اغنية منهم" صور" ويزلزل ،وقالوا عنك ،من البداية و رسمك فى خيالى، غربة، راضينى، ياستار كل يوم من ده، ليلى، بقيت معاه، كفاية حلول وسط، عيونى سهرانة، قدام الناس ، الحكاية حكايتنا .
شاهد.. صورة جديدة لمحمد حماقي أثناء حفله بموسم الرياض عبر "الإنستجرام"
شاهد.. صورة جديدة لمحمد حماقي أثناء حفله بموسم الرياض عبر "الإنستجرام"
شاهد.. صورة جديدة لمحمد حماقي أثناء حفله بموسم الرياض عبر "الإنستجرام"
شاهد.. صورة جديدة لمحمد حماقي أثناء حفله بموسم الرياض عبر "الإنستجرام"
شاهد.. صورة جديدة لمحمد حماقي أثناء حفله بموسم الرياض عبر "الإنستجرام"
شاهد.. صورة جديدة لمحمد حماقي أثناء حفله بموسم الرياض عبر "الإنستجرام"
شاهد.. صورة جديدة لمحمد حماقي أثناء حفله بموسم الرياض عبر "الإنستجرام"
شاهد.. صورة جديدة لمحمد حماقي أثناء حفله بموسم الرياض عبر "الإنستجرام"
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