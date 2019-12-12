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البابا تواضروس: أعياد الميلاد فرحة نتذوقها بقلوبنا.. واتمنى السلام لمصر كلها

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:22 م
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البابا تواضروس
البابا تواضروس
حازم رفعت
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قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن ميلاد السيد المسيح له المجد،  فرحة خالصة نتذوقها بقلوبنا وأرواحنا.

وأضاف "تواضروس" خلال تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أن عيد الميلاد يجعلنا ننتقل من الصوم إلى الفطر، متابعا: "الصلاة بالطقس الفرايحى هي فرحة تخترق الوجدان".

وأكد البابا تواضروس بأنه يتمني السلام لمصر كلها وليس الكنيسة فقط.

واوضح أن السلام حين يعم يظلل حياتنا، وينتشر من مؤسسة لأخرى، ومن بيت إلى بيت ومن جيل إلى جيل.

يذكر ان الكنيسة القبطية الارثوذكسية، قد بدأت بقداسات صوم الميلاد، الثلاثاء الخامس والعشرون من شهر ديسمبر الجاري، ويستمر لمدة 43 يومًا متصلة تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد والذي يحل في 7 من يناير من كل عام.

وصوم الميلاد من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.
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الكلمات المفتاحية

مصر الكنيسة القبطية البابا تواضروس اعياد الميلاد

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