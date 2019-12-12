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أحمد صلاح حسني ينشر صورة جديدة من كواليس "ختم النمر"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:20 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "ختم النمر"، المقرر عرضه في رمضان 2020، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر صلاح حسني، خلال الصورة مرتدي "سويت شيرت شتوي باللون الاحمر وقبعة باللون الاسود وساعة".


وعلق الفنان المصري، على الصورة قائلًا:"يارب التوفيق ختم النمر".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور حسني، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بالتوفيق والنجاح الدائم ربنا يوفقك" وأضاف آخر "الاحمر يليق بك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عالمي وربنا".

ويذكر أن مسلسل "ختم النمر"، اولي بطولات أحمد حسني صلاح المطلقة، ومقرر عرض المسلسل خلال رمضان2020، ويشارك في البطولة الفنانة السورية نسرين طافش، وماريهان حسين، وعفاف شعيب، وتامر شلتوت، واسلام جمال.
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