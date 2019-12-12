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أخبار الزمالك اليوم الخميس: الأبيض يدهس بيراميدز.. جراحة عاجلة لنجم الزمالك.. ترتيب الدوري وموعد مباراة الزمالك المقبلة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:14 م
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أخبار الزمالك اليوم الخميس
أخبار الزمالك اليوم الخميس
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 12 ديسمبر العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها مواصلة الفريق الفوز وجراحة لنجم الزمالك وغيرها من الأنباء الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يواصل الانتصار بثنائية في مرمى بيراميدز
استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وسجل هدفي الزمالك في مرمى نادي بيراميدز اليوم كل من مصطفى محمد عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 53 ومحمود علاء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 79 لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.
أول تعليق من مدرب الزمالك على فوز الفريق على بيراميدز
أكد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقال الشيشيني في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب اللقاء ، "بيراميدز لعب بشكل جديد ومختلف في مباراة اليوم لكننا درسناهم بشكل جيد ومميز".
وتابع "سعيد بروح وإصرار جميع لاعبي الزمالك وتركيزهم داخل الملعب، جميع اللاعبين اتفقوا على إعادة الفريق إلى سابق عهده".

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

جراحة لنجم الزمالك
خضع محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى جراحة سريعة في غرفة خلع الملابس، عقب انتهاء لقاء بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز.
وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بعمل "غرزتين"  للاعب عقب الإصابة التي تعرض لها لها خلال المباراة.

تفاصيل إصابة زيزو خلال مباراة الزمالك وبيراميدز
تعرض أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة الابيض وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.
وخرج اللاعب من المباراة بعد تأثره بالاصابة، حيث حل المغربي محمد اوناجم بدلا منه مع انطلاق الشوط الثاني.

أخبار نادي الزمالك اليوم

ترتيب الزمالك في الدوري المصري عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي الزمالك إلى 13 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي بيراميدز عند 12 نقطة ليتواجد في المركز الخامس.

موعد مباراة الزمالك القادمة
يستضيف ستاد الجيش بالسويس مباراة قوية يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 بين فريقي طلائع الجيش ونادى الزمالك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

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