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برلمانية: الرئيس السيسي يعي جيدًا معاناة الأسرة المصرية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:33 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أمنية فوزي
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قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حديث من القلب، رغم وجوده في منتدى إقليمي، خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وأضافت "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الخميس، أن حديث الرئيس السيسي للشعب المصري أو للمرأة المصرية يكون من القلب، لافتة إلى أن الرئيس السيسي بعث رسالة طمأنة للمرأة المصرية اليوم بخصوص قانون الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية يمس كل شخص في الأسرة المصرية، متابعة: "مستحيل يخرج من مجلس النواب قانون عن الأحوال الشخصية قبل حوار مجتمعي حوله من كافة المهتمين بالقانون"، مؤكدة أن الرئيس السيسي يعي جيدًا معاناة الأسرة المصرية، ويتابع جيدًا ملف الأحوال الشخصية.
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الكلمات المفتاحية

منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان السيسي الريس السيسى

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