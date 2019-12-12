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الغنوشي" تشكيل الحكومة من شؤون الجملي"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:06 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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شدّد رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم، على أنّ تشكيل الحكومة هو من شأن رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي.

وقد قال الغنوشي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، أنّ "تشكيل الحكومة يبقى من اختصاص رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي رغم ما عبرت عنه حركة النهضة من رفض لمشاركة حزب قلب تونس في تركيبة هذه الحكومة".

ويذكر بأن الحبيب الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، إلتقى مساء اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 في قصر قرطاج، برئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأفاد السيد الحبيب الجملي إثر اللقاء، أنّه طلب من رئيس الجمهورية التمديد في مهلة الشهر الذي ينتهي يوم الأحد، موضّحا أنّه في حاجة إلى مدّة إضافية، مؤكدا حرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب.

وأشار السيد الحبيب الجملي إلى أن التمشّي المعتمد في اختيار أعضاء الحكومة، يقوم على شرط توفّر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتّع برؤية وبعد استراتيجي، مشدّدا على أنّ الحكومة الجديدة ستكون حكومة كلّ التونسيين، وأنّ مستقبل تونس مسؤولية كلّ الأطياف السياسية مهما كانت الإنتماءات الحزبية.

واعتبر أنّ الفترة السابقة التي خصّصت للمفاوضات لم تكن إهدارا للوقت، بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي، وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة.
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