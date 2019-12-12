الغنوشي" تشكيل الحكومة من شؤون الجملي"

شدّد رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب ر اشد الغنوشي اليوم، على أنّ تشكيل الحكومة هو من شأن رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي.





وقد قال الغنوشي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، أنّ "تشكيل الحكومة يبقى من اختصاص رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي رغم ما عبرت عنه حركة النهضة من رفض لمشاركة حزب قلب تونس في تركيبة هذه الحكومة".



