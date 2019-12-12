زار المهاجم الصاعد بسرعة صاروخية النرويجي أرلينغ هالاند، هداف سالزبورغ النمساوي، ناديي بروسيا دورتموند ولايبزيغ الألمانيين، بحسب ما أشارت الصحف الألمانية الصادرة اليوم الخميس.



وأشارت يومية روهر ناخريشتن أن اللاعب (19 عاماً) وصاحب 8 أهداف في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، شوهد الأربعاء، في مطار دورتموند، حيث استقبله موظف في النادي الأصفر، تمهيداً لانتقال محتمل في الفترة الشتوية المقبلة.



وبعمر 19 عاماً و58 يوماً، أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل ثلاثية (ضد غنك البلجيكي) في المسابقة القارية الأولى، وحدهما الإسباني راؤول غونزاليس والإنجليزي واين روني نجحا في تسجيل ثلاثية في سن أقل.



وأشارت سكاي إلى أن صاحب 28 هدفاً في 22 مباراة في مختلف المسابقات زار لايبزيغ، النادي الشقيق لسالزبورغ، الذي يقدم موسماً رائعاً محلياً وعلى الساحة القارية حيث تأهل للمرة الأولى إلى الدور ثمن النهائي.



وأصبح هالاند أيضاً أول لاعب أقل من 20 عاماً يسجل في أول خمس مباريات له في دوري أبطال أوروبا.



ويبحث دورتموند عن هداف يدعم الإسباني باكو ألكاسير الذي يقدم مستويات متقلبة منذ مطلع الموسم، وتقدر قيمة انتقال هالاند بعشرين مليون يورو بحسب بند جزائي في عقده.