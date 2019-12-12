محمود بسيوني: منتديات الشباب قوة ناعمة للقيادة المصرية في التعامل مع العالم (فيديو)



وأشار "بسيوني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن منتديات شباب العالم تقدم نمط للتفكير وللفهم، حيث سنرى اجتماعات ومشاركات هامة داخل المنتدى، وكلها تدل على مدى انشغال الشباب بهموم بلادهم.



وثمن الأفكار التي يقدمها الشباب الأفريقي، لافتًا إلى أن المنتدى فرصة لشباب العالم لتقديم أفكارهم وإبداعهم، خاصة وأنه سيشارك في منتدى شركات عالمية، مؤكدًا أن منتديات الشباب قوة ناعمة جديدة للقيادة المصرية في التعامل مع العالم.



قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن منتدى شباب العالم موجز حضاري مصري، مشيرًا إلى أن القضايا التي سيتم مناقشتها خلال منتدى شباب العالم تؤكد على وعي الشباب بالملفات التي تتعلق وتؤثر على الوضع العام، ويحاولون تقديم حلول لها.