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أمير نجران: توحيد ثلاث جهات معنية بمكافحة الفساد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:59 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أمر أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مساء اليوم الخميس، بأبعاد الأمر الملكي الحكيم، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وقال أمير منطقة نجران، إن توحيد ثلاث جهات معنية بمكافحة الفساد، بعد أن كانت متفرعة ومتعددة الارتباط والمهام، يحقق القوة في مجابهة هذه الآفة، ويكثف الجهود الرامية إلى سلامة ونزاهة الإجراءات الإدارية، وصون المال العام.

كما أكَّد أمير المنطقة، على أهمية هذه الترتيبات وانعكاساتها الإيجابية على الوطن والمواطن، في تسريع خطى التنمية، وضمان استدامتها، وتحقيق شموليتها، فضلًا عن تعزيز العدل والعمل بالصدق والأمانة.

وأشار إلى أن القرارات التاريخية التي سجَّلها ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مكافحة الفساد، ومنها الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، والتأكيد القاطع والحاسم الحازم بمحاسبة المقصرين، والارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية.

وفي الختام، دعا أمير المنطقة أن يحفظ القيادة، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، ويسدد على طريق الحق خطاهما، وأن يديم على هذا الوطن الخير والنعيم، ويدرأ عنه كل شر وآفة.

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نجران الفساد أمير نجران أمير

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