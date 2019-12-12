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تفاصيل لقاء الأنبا أباكير مع مطران الكنيسة اليونانية بديوكليا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:59 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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استقبل نيافة الأنبا أباكير، أسقف إيبارشية الدول الاسكندنافية للاقباط الارثوذكس، اليوم الخميس، نيافة المطران كاليستوس وار، العالم اللاهوتي ومطران الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بمدينة ديوكليا، وذلك في مقر المطرانية بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس.

وخلال اللقاء تبادل صاحبا النيافة الهدايا التذكارية وكلمات المحبة، وأكدا على عمق العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية واليونانية الأرثوذكسية.

ونقل المطران اليوناني تقدير كنيسته لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وزيارته الأخيرة إلى اليونان والتي فتحت آفاقًا جديدة للعلاقات بين الكنيستين، كما وجه تحياته للكنيسة القبطية.
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الكلمات المفتاحية

مطران الكنيسة اليونانية الكنيسة اليونانية الكنيسة القبطية البابا تواضروس

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