بسمة وهبه :"أوقات الأصدقاء بيشجعوا على الجريمة"

نشرت الاعلامية بسمة وهبه، مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الفيديو تتناول الطعام برفقة صديقاتها".





وعلقت الاعلامية المصرية، على مقطع الفيديو قائلة:"اوقات الأصدقاء بيشجعوا على الجريمة".





ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور وهبة، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ياروح قلبي صحه وعافيه على قلوبكم دائمًا متجمعين في الهنا" وأضاف آخر "بالهنا والعافيه ان شاء الله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بسمة احبج هوائه".



ويذكر أن آخر أعمال بسمة وهبه، برنامج "شيخ الحاره"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وكانت تستضيف فيه مجموعة من الفنانين للحديث عن أعمالهم وحياتهم الشخصية، ولكن تم وقف البرنامج بعد حلقة الفنان ماجد المصري.

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