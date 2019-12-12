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اليمن.. وحدات الجيش تسيطر على سلسلة "جبال قشعان" بالجوف

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:49 م
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عناصر من الجيش اليمني
عناصر من الجيش اليمني
الفجر السعودي
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شنت وحدات من الجيش اليمني في محافظة الجوف، اليوم الخميس، هجوماً على سلسلة جبال قشعان المطلة على وادي سلبة، والتي سقطت مباشرةً في أيدي قوات "المحور الشمالي"، في عملية نوعية باغتت ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأجبرتهم على العودة إلى مواقعهم التي تتحصنوا فيها.

هذا ودرات معارك عنيفة تكللت بإحكام الجيش السيطرة على جبل قشعان بشكل كامل وأجزاء واسعة من وادي سلبة، بينما تكبدت مليشيات الحوثي خسائر باهظة في الأرواح والعتاد، وجاء هذا التقدم بإسناد وتغطية كاملة من طيران تحالف دعم الشرعية.

وأدت المعارك لوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، ولتدمير 3 عربات عسكرية في أعالي جبل قشعان.

وأكد قائد "المحور الشمالي" العميد هيكل حنتف، على أن "جبل قشعان تمت استعادته بالكامل، وكذلك جميع التباب التي تقع في محيطه"، مضيفاً أن "العملية كانت خاطفة ومتأنية ومدروسة وشارك فيها وحدات من ألوية المحور الشمالي".

وتواصل قوات الجيش اليمني تأمين المواقع، التي سيطرت عليها والضغط على مليشيات الحوثي والتقدم تجاه مركز مديرية برط.

وتكمن أهمية سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية في أنها تتوسط وادي سلبة، الذي تتواجد فيه قبائل دهم الرافضة لتواجد مليشيات الحوثي فيه، كونها قبائل داعمه للشرعية وكثير من أبنائها تقاتل في صفوف الجيش اليمني.

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الكلمات المفتاحية

اليمن الجيش اليمني الجيش الجوف

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