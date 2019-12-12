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عقيلة صالح: الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع تركيا "باطل"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:36 م
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عقيلة صالح
عقيلة صالح
وكالات
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وصف رئيس البرلمان المتحالف مع قوات شرق ليبيا، عقيلة صالح، الاتفاق بين بلاده وتركيا على ترسيم الحدود البحرية، والذي أدى لإثارة غضب أثينا، بأنه "باطلا".



وطردت اليونان السفير الليبي الأسبوع الماضي بسبب غضبها من الاتفاق الموقع في 27 نوفمبر الماضي، بما أسس لممر بحري بين ليبيا وتركيا في مناطق تعتبرها اليونان ضمن حقوقها البحرية.



وقال صالح للصحفيين في أثينا إنه يؤكد رفض ذلك الاتفاق ويعتبره باطلاً، ووصف من وقعوه نيابة عن بلاده بأن ليس لهم أي سلطة قانونية تخولهم لذلك بسبب ما قال إنه رفض لحكومتهم ذاتها، مشيراً إلى إخفاقها في اقتراع بالثقة مرتين وعدم أدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.



وصالح متحالف مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد ويعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في طرابلس.



وتقول تركيا إن "الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي"، ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة".



وقالت الحكومة اليونانية يوم الثلاثاء الماضي إنها أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لترسيم الحدود البحرية باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي.
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