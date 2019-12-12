وائل نجم: القيادة السياسية حريصة على التواصل الدائم مع الشباب



أكد المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي ستنطلق فاعليته من أرض السلام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14- 17 ديسمبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد حرص القيادة السياسية على التواصل الدائم مع الشباب، من أجل صنع حوار بناء، يعتمد على الفكرة والرؤية من خلال نقاش مثمر بين الشباب بعضهم البعض.



وقال "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن منتدى شباب العالم رسالة للعالم بأن مصر قادرة بشبابها على المضي قدما نحو بناء قادة جدد للمستقبل ليكون لهم دورا في بناء الدولة الحديثة من خلال ترسيخ السلام كمبدأ أساسي للتعايش بين الشعوب، مؤكدا أن المنتدى رسالة سلام وحب من مصر لشباب العالم.



وأضاف أن منتدى شباب العالم يعد بمثابة منصة مهمة لحوار الشباب؛ لأنه سيلقي الضوء على العديد من القضايا الهامة على الصعيد الإقليمي والدولي وسيشهد أحداثا جديدة ومختلفة، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب تحولت لمنصة مهمة للحوار الداخلي.



وأوضح أن منتدى شباب العالم في تنامي من عام لآخر، وذلك يتضح جليا من خلال الإقبال الكثيف وتضاعف أعداد المشاركين من كافة أنحاء العالم، لأن ذلك يدل في النهاية على أهمية تلك المنتديات وأهمية الموضوعات التي يتم مناقشتها بها، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية.



وأشار إلى أن الشباب الذين يشاركون في المنتدى من جميع أنحاء العالم هم سفراء مجانيين لمصر، فضلا عن كونهم قادة المستقبل في بلادهم، موضحا أن المنتدى فرصة لفتح حوارات نقاشية موسعة بين شباب مصر وباقي شباب العالم، تجاه القضايا التي تشغل حيزًا من الرأي العام العالمي، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية على مستوى موسع بين شباب العالم.