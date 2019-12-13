مساعد وزير التنمية: العمل ما زال جاريًا في بعض القرى لرفع تراكمات مياه الأمطار

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تواصل مع المحافظات التي شهدت سقوط الأمطار اليوم مثل البحيرة والدقهلية والقليوبية والقاهرة والجيزة والفيوم، وتم التأكد من رفع تراكمات المياه من خلال التنسيق بين غرفة العمليات بالتنمية المحلية، وغرفة العمليات المتواجدة في المحافظات.





وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، الخميس، أن سيارات شفط المياه تم اعادة نشرها في كافة المحافظات، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، والعمل ما زال جاريًا في بعض قرى المنوفية وكفر الشيخ والدقهلية، أما باقي المحافظات فاكنت كل الأمور مستقرة منذ عصر اليوم بحمد الله.





وأضاف أن تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات في كافة المحافظات، وتم التنسيق مع المحافظات لمراجعة أعمدة الإنارة، وتحذير المواطنين بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة خاصة وقت الأزمات.