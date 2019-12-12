"بفستان أحمر قصير".. هايدي موسى تخطف الأنظار على "إنستجرام"

ضعت الفنانة المصرية هايدي موسي، لجلسة تصوير جديدة ابرزت معالم جمالها واناقتها.





نشرت هايدي موسي، مجموعة من الصور الجديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصور مرتدية:"فستانًا قصير باللون الاحمر وبحزام من الوسط باللون الاسود وجاكيت جينز باكمام واسعه وكان شعرها طويل مموج واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت جمالها بعقد وخواتكم وحلق".





وعلقت موسي، على الصور قائلة:"ما رايكم في هذا الزي لزي جلسة التصوير الجديدة".





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جمالك قمر" وأضاف آخر "حلوة قوي يا ديدا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر يا قلبي ماشاءالله جمالك بقا".



ويذكر أن هايدي موسي، أحيت حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، في 24نوفمبر، وقدمت خلال الحفلة مجموعة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة.