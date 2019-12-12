أماني القصاص لـ علي حميدة: "كلامك غير منطقي" (فيديو)

شنت الإعلامية أماني القصاص، مقدمة برنامج "لدينا حكايات أخرى"، عبر فضائية "النهار"، هجوما كبيرا على الفنان علي حميدة بسبب اختفائه عن الساحة الغنائية لمدة 30 سنة متواصلة رغم النجاح الساحق الذي حققته أغنية "لولاكي" والشهرة التي حظي بها في تلك الفترة وأصبح من أكبر المطربين المؤثرين في الجمهور، قائلة: "انت قولت أنك اتعرضت لظلم كبير في حياتك وفرضوا عليك ضرائب جزافية، لكن ده كله لا يستدعي أنك تغيب 30 سنة عن عالم الغناء ومش هي دي الأسباب اللي تخليك تعمل كده لأن ده مش منطق".



وقالت الإعلامية أماني القصاص، موجهة حديثها للفنان علي حميدة: "إزاي كنت تطلع تقول دايما أنا مديون بـ13 مليون جنيه وبعت هدومي وعربياتي وأنت نفس الشخص اللي بيدعي أن علاقته زي الفل برؤساء دول كبرى وشخصيات عامة وسياسيين معروفين للجميع".



وأحرجت "القصاص" الفنان علي حميدة عندما قال إنه لا يوجد سيدة تعمل في مجال الإخراج، لترد عليه قائلة: "إزاي وفين كاملة أبو ذكري وأنعام محمد علي".



