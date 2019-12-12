إيداع القطع الآثرية المضبوطة بمركز غسيل كلى بمخزن إهناسيا



كانت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، اكتشفت عدد من التماثيل التي يُشتبه في اثريتها، داخل مركز طبي خاص للغسيل الكلوي بمركز الفشن جنوب بني سويف.



وفاجئت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة العلاجي بالمديرية والدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، عدد من المنشآت الطبية الخاصة، اليوم، داخل مركز ومدينة الفشن، لمتابعة مدى التزام تلك المنشآت بتعليمات التشغيل والتراخيص، وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.



وخلال مفاجئة الحملة لمركز طبي خاص للغسيل الكلوي، عُثر على قطع وثماثيل يُشتبه في اثريتها داخل إحدى غرف المركز بعد محاولة من أحد أفراد الحملة لفتح الغرفة قبل أن يتم تحرير مذكرة بالواقعة.



من جانبه قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، بتكثيف أعمال المتابعة والإشراف على المراكز الطبية الخاصة بزمام المحافظة، وأثناء إحدى الحملات المفاجئة لفريق من إدارة العلاج الحر بالمديرية لمركز غسيل كلوي خاص، وخلال التفتيش وبسؤال ممرضة المركز في ظل عدم تواجد المدير عن مخازن ومستلزمات الغسيل وبفتح إحدى الغرف فوجئت الحملة بعدد من التماثيل واللوحات التي يشتبه في اثريتها، مضيفا" تواصلنا مع شرطة النجدة والمباحث بمديرية الأمن للتوجه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

قررت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الخميس، إيداع القطع الآثرية التى عثر عليها داخل مركز طبي خاص للغسيل الكلوى بمركز الفشن جنوب بنى سويف، بالمخزن الآثري بإهناسيا المدينة غرب بني سويف، بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار على فتح المخزن، بالإضافة إلى إعدام قطع أخرى غير آثرية مقلدة عثر عليها داخل المركز الطبى.وكشفت اللجنة الآثرية المشكلة من النيابة العامة ببنى سويف، فى المحضر رقم 5062لسنة 2019، فى واقعة العثور على صنداديق خشبية بداخلها تماثيل ولوحات يشتبه فى اثريتها داخل مركز طبي للغسيل الكلوي بمركز الفشن، برئاسة عمر زكى وكيل وزارة الاثار ببني سويف، آثرية 45 قطعة عملة صغيرة الحجم من المعدن تعود للعصر البطلمي، و46 قطعة عملة من المعدن متوسطة الحجم تتراوح متوسط قطرها 2 سم، تعود للعصر البيزنطى، و31 قطعة عملة مختلفة الحجم ترجع للعصر الرومانى، وتبين أن هناك صندوق خشبي مفكك إلى اجزاء وفى حالة سيئة وبه كسور وشروخ وعليه نقوش ويرجع للعصر الروماني.وكشفت المعاينة الآثرية وجود قناع يمثل وجه رجل ذو شعر اسود يعود للعصر اليونانى، و6 وجوه خشبية بها بعض الألوان مختلفة المقاسات ويرجع للعصر المتأخر، وهناك تابوت خشبى مكون من جزئين له غطاء وقاعدة عليه بعض الكتابات الهيروغلفية يرجع للعصر المتاخر.كما كشفت اللجنة وجود 3 ثماثيل خشبية تمثل هيئة ادمية وتمثال خشبى متوسط الحجم وهو على هيئة ادمية بالوضع الاوزيرى به شروخ كثيرة وترجع للعصر المتاخر.كما تبين للجنة وجود 157 حبات من عقد زرقاء اللون حديث الصنع غير اثرية وعقد اخر مكون 44 حبة حديث الصنع غير اثرية و44تمثال مقلد لتماثيل صغير ومتوسط الحجم وتمثال على شكل راس ادمى تبين انه من الجبس غير اثرى، وجزء صغير من الفخار حديث الصنع وغير اثرى و9 ثماثيل من الخشب مختلفة الاحجام والاشكال غير اثرية، و13 عملة معدنية غير اثرية، وتمثال من الخشب لسيدة عليها الوان حديثة وتمسك بيدها طائر غير اثرى و5 اوانى من النحاس حديثة الصنع وتمثال من النحاس ولوحة من الجبس عليها كتابات ونقوش و14 تمثال جبس مختلف الاشكال والاحجام حديث الصنع وراس من الجبس حديث الصنع وغير اثرية.