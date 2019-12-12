Advertisements
Advertisements
Advertisements

بداية ساخنة لدوري القسم الرابع في قنا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
عاطف العدوي
Advertisements


تنطلق في الثانية والنصف من عصر الجمعة، منافسات دوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، والتي يشارك به 5فرق، تتنافس على الصعود لدوري القسم الثالث.

في المباراة الأولى، يستضيف فريق مركز شباب دشنا، نظيره فريق مركز شباب نجع حمادي، في مباراة تحمل معاني كثيرة لدي الفريقين، لاسيما وان لقاءات الفريقين السابقة تتسم بالحماس والأندية.

وعلى ملعب نادي قنا، يلتقي فريق نادي العمال بقنا، نظيره فريق نادي السكر بقوص، في مباراة تعد سهلة لفريق السكر، لاسيما وان فريق العمال، يشارك بهدف الاستثمار وتسويق اللاعبين وليس المنافسة، على الصعود، فضلا عن أن اغلب لاعبيه تم قيدهم لأول مرة بمسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وياتي فريق نادي الشعب بقوص، خارج منافسات الجولة الاولي"باي" والذي يعد احد الفرق المرشحة بقوة لخطف تذكرة الصعود لدوري القسم الثالث هذا الموسم، لاسيما وانه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة، لمشاركاتهم بدورات القسمين الثاني والثالث.

وكان لجنة مسابقات دوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، عقدت الاسبوع الماضي، لمناقشة لائحة البطولة، والاتفاق على شكل المسابقة، والتي ابدي مندوبي الاندية اعتراضهم على عدم تحديد شكل الصعود للبطولة، لاسيما وانه حتى الآن لم تحدد لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم لم ترسل الشكل النهائي لنظام الصعود لدوري القسم الرابع.

وقال الدكتور أشرف موسي، رئيس منطقة قنا لكرة القدم، في تصريح خاص"الفجر الرياضي" إن المنطقة جهة تنفيذية لتعليمات الاتحاد، موضحا انه لاتوجد اي تعليمات بإصدار قرار يخص شكل الصعود لفرق دوري القسم الرابع.

وأشار موسى الي ان الاتحاد أبلغ المناطق بأنه سوف يتم ارسال اللائحة النهائية لبطولة دوري القسم الرابع خلال الأسبوع الجاري، وسوف يتم اخطار الاندية المشاركة، وتوزيع شروط ولائحة البطولة النهائية.

يذكر ان دوري القسم الرابع، بمنطقة قنا لكرة القدم، تشارك به 5 فوَرق وهي مركز شباب نجع حمادي، ومركز شباب دشنا، ومركز شباب العمال بقنا، ونادي السكر بقوص، ونادي الشعب بقوص، وجاء انسحاب فريق نادي العمال بفرشوط قبل إجراء قرعة البطولة، لأسباب متعلقة بمجلس إدارة النادي.
Advertisements

أخبار تهمك

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 8 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

مدافع الزمالك يخضع لجراحة سريعة بعد الفوز على بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 12 نوفمبر: تأجيل الإعلان عن صفقة كهربا.. ضربة موجعة للأهلي.. بشري سارة قبل مواجهة الحرس

منذ ساعة و 8 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

ريال مدريد يقدم مودريتش + 50 مليون يورو مقابل ضم «الصخرة»

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نشرة أخبار برشلونة اليوم: البرسا يترقب الصفقة الكبري وموهبة الفريق تنتقل إلى الريال وبشري سارة قبل موقعة سوسييداد

منذ ساعة الا ربع

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

ترتيب الدوري المصري اليوم

06:33 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status