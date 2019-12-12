بداية ساخنة لدوري القسم الرابع في قنا





تنطلق في الثانية والنصف من عصر الجمعة، منافسات دوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، والتي يشارك به 5فرق، تتنافس على الصعود لدوري القسم الثالث.



في المباراة الأولى، يستضيف فريق مركز شباب دشنا، نظيره فريق مركز شباب نجع حمادي، في مباراة تحمل معاني كثيرة لدي الفريقين، لاسيما وان لقاءات الفريقين السابقة تتسم بالحماس والأندية.



وعلى ملعب نادي قنا، يلتقي فريق نادي العمال بقنا، نظيره فريق نادي السكر بقوص، في مباراة تعد سهلة لفريق السكر، لاسيما وان فريق العمال، يشارك بهدف الاستثمار وتسويق اللاعبين وليس المنافسة، على الصعود، فضلا عن أن اغلب لاعبيه تم قيدهم لأول مرة بمسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم.



وياتي فريق نادي الشعب بقوص، خارج منافسات الجولة الاولي"باي" والذي يعد احد الفرق المرشحة بقوة لخطف تذكرة الصعود لدوري القسم الثالث هذا الموسم، لاسيما وانه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة، لمشاركاتهم بدورات القسمين الثاني والثالث.



وكان لجنة مسابقات دوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، عقدت الاسبوع الماضي، لمناقشة لائحة البطولة، والاتفاق على شكل المسابقة، والتي ابدي مندوبي الاندية اعتراضهم على عدم تحديد شكل الصعود للبطولة، لاسيما وانه حتى الآن لم تحدد لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم لم ترسل الشكل النهائي لنظام الصعود لدوري القسم الرابع.



وقال الدكتور أشرف موسي، رئيس منطقة قنا لكرة القدم، في تصريح خاص"الفجر الرياضي" إن المنطقة جهة تنفيذية لتعليمات الاتحاد، موضحا انه لاتوجد اي تعليمات بإصدار قرار يخص شكل الصعود لفرق دوري القسم الرابع.



وأشار موسى الي ان الاتحاد أبلغ المناطق بأنه سوف يتم ارسال اللائحة النهائية لبطولة دوري القسم الرابع خلال الأسبوع الجاري، وسوف يتم اخطار الاندية المشاركة، وتوزيع شروط ولائحة البطولة النهائية.



يذكر ان دوري القسم الرابع، بمنطقة قنا لكرة القدم، تشارك به 5 فوَرق وهي مركز شباب نجع حمادي، ومركز شباب دشنا، ومركز شباب العمال بقنا، ونادي السكر بقوص، ونادي الشعب بقوص، وجاء انسحاب فريق نادي العمال بفرشوط قبل إجراء قرعة البطولة، لأسباب متعلقة بمجلس إدارة النادي.