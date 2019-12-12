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رفات القديسة تريزا يصل إلي كنيستها بشبرا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:31 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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استبقلت ببازيليك القديسة تريزا بشبرا، اليوم الخميس، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع، حيث عزفت كشافة وادي النيل المارش الكشفي ترحيبًا بالرفات المقدس.

وتضمن اليوم صلاة القداس الإلهي بمشاركة كل من الأب إيليا الكرملي، والأب يوحنا الكرملى، والأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر، والأب جاك الكرملي، بالإضافة إلى الأخ مدحت، والأخ زكريا.

حضر عدد كبير من المؤمنين الذين أتوا من أجل التبارك من الرفات المقدس.

جدير بالذكر أن الرفات المقدس سيتواجد في الكنيسة حتي يوم السبت المقبل الموافق ١٤ ديسمبر، ومن المنتظر أن يترأس صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بوداع الرفات بمشاركة أصحاب السيادة البطاركة والمطارنة الكاثوليك بمصر، وذلك يوم الإثنين الموافق الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.
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ببازيليك القديسة تريزا بشبرا الأنبا ابراهيم اسحق اخبار مصر

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