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كارتيرون: سعيد بروح اللاعبين أمام بيراميدز.. وفضلت عدم المجازفة بـ "زيزو"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:19 م
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بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الرائع الذي حققه فريقه على حساب بيراميدز بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وقال كارتيرون عقب المباراة :" راضٍ جدًا عن الأداء والنتيجة وروح اللاعبين التي عادت والأهم عدم استقبال أهداف وسعيد جدا بجميع اللاعبين".

وأضاف :" كنا من المفترض أن نحرز الهدف الأول في وقت مبكر عن موعد احرازه، وأشيد بمصطفى محمد الذي أحرز هدف في توقيت مناسب له خاصة وأنه يجتهد كثيرا".

وعن إصابة زيزو قال كارتيرون :"زيزو يعاني من شد خفيف في الخلفية وفضلت عدم المجازفة به وإراحته للمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش في الدوري".

واختتم مدرب الأبيض تصريحاته قائلًا :" أخوض كل مباراة على حدا وأحدد احتياجاتي في التشكيل على أساس جاهزية اللاعبين وليس بتشكيل ثابت وتحدثت مع مصطفى محمد قبل المباراة على ضرورة استغلال قدراته خاصة وأنه لديه إمكانيات كبيرة ولابد أن يصبح طموحه أكبر من الدوري المصري".

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