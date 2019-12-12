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استشاري جراحة: الصيام يومي الإثنين والخميس يخلص الجسد من السموم (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:25 م
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الدكتور محمد إمام
الدكتور محمد إمام
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد إمام، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بإنجلترا، إنه يجب على الإنسان ألا يأكل حتى يشبع، مثلما قال النبي، صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام.

وأضاف "إمام"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه من الأشياء المفيدة جدًا، التي تم اكتشفها في الطب الحديث، أن الصيام يومين في الأسبوع شيء هام جدًا لصحة الإنسان، لافتًا إلى أن عدة أبحاث أثبت أن الصيام يومي الإثنين والخميس يخلص الجسد من السموم.

وتابع استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بإنجلترا: "هناك بعض العادات عن الرسول اكتشفنا اليوم أهميتها في الطب الحديث".
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