أسعار النفط تصعد بنهاية التعاملات اليوم الخميس





صعدت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع إشارة تقرير منظمة الدول المصدرة للخام "أوبك" بوجود عجز في الإمدادات خلال العام المقبل، بجانب تغريدة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة باقتراب موعد الصفقة التجارية مع الصين.









وارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 59.18 دولار للبرميل.





وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنحو 1.1 بالمائة ليصل إلى 64.43 دولار للبرميل.