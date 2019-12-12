علي حميدة: المرأة لديها نقص وليست مثل الرجل

قال الفنان علي حميدة، إنه في بداية رحلة الغناء قدم في الإذاعة ونجح بسبب غناءه أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم.



وأضاف "حميدة"، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس، أنه من الصعب أن نجد امرأة تعمل في مجال الإخراج وتُبدع مثل الرجل، مشيرا إلى أن معظم المخرجين النساء متأثرين بمخرجين رجال أمثال سيمون بوليفار وغيرهم من المشاهير.



وأوضح أن الرجل أكثر ثقافة من المرأة، مشيرا إلى أنه حتى الأغاني التي تُقدمها المرأة تكون من ألحان ملحنين رجال، مؤكدا أنه من الصعب جدا أن نجد امرأة تعمل في مجال التلحين وحتى أن عملت لا تكون بقدر إبداع الملحنين الرجال، مؤكدا أن المرأة لديها نقص في الموهبة.



وأشار إلى أن المرأة تتأثر بأي شئ وتدخل أحيانا في نوبة بكاء بسبب مواقف بسيطة لأن دموعها سهلة؛ وعلى النقيض الأخر نجد الرجل يتحمل ولا يبكي إلا لأصعب الظروف والمواقف التي يمر بها، مشيرا إلى أنه خطب 4 مرات من جنسيات مختلفة ولم ينجح في اكتمال أي علاقة منهم.



وحكى أنه انفصل عن خطيبته الأولى لأنها اعترضت على طعم الأكل الذي قدمه له أهله عندما كانت في زيارة لديهم فقام بقطع العلاقة فورا، مشيرا إلى أنه انفصل عن خطيبته الثانية لأنها سألته لماذا تتصل بأختك مرتين في اليوم.



وأشار إلى أنه نجح بامتياز في ارتباطه برزوجته لأنه اختار أعظم امرأة في الكون بالنسبة له، مؤكدا أن والدة زوجته السبب الرئيسي وراء انتهاء العلاقة بينهما رغم حبه الشديد لزوجته حتى الآن، موضحا أنه لم يُطلق زوجته حسب ما يُشاع ولكن والدتها ذهبت إلى السفارة الليبية واتهمته بأنه لا يُنفق عليها فقامت السفارة بخلعها ولكن حديث والدتها غير صحيح على الإطلاق لأنها كان يُنفق عليها مبالغ كبيرة.

