أحمد جمال يدندن في البريك كلمات أغنية "قصاد عيوني"

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وعلق "جمال" على هذا الفيديو قائلًا: "‏البريك في التصوير. وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "‏‎حلو البريك قوي وأجمل صوت، والأغنية لوحدك قمر.





وعلى صعيد أخر قدم "جمال" العديد من الأغاني منها: "توكلنا على الله​، أنت أقوى، قد اللي قولنا، علي المزيكا، تكبيرات العيد، كل صلواتي، حي على الصلاة، مدد، يارب، افتح قلبك للقرآن، والناس نايمين، كفايه اقول محمد، استرني، ليلة القدر على الله، نشيد العاشقين، نفس الايد، مين يمدحك، قوم اختار حياتك، تحيا مصر، حكاية كبيرة، اخر ميعاد، اللى يقولك بحبك".





كما قدم: "بطلنا اللى يعطلنا، خط الحياة، دير بالك، عزوبية، لو سمحتى، مش كتير، هغنيلك، يلا نعيش، اضحكي، يا ليالى، جئت اليك، هنحب مين غيرها، معاك، مين هى مصر، كل واحد فينا، قسمه ونصيب، واحشني جدا، لو تعبان من الحياه، البنت دى، يفتح الله، النسيان".

نشر الفنان أحمد جمال فيديو له وهو يدندن أغنية "قصاد عيوني" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة