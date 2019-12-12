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نبيل معلول: الترجي جاهز لمواجهة الهلال في مونديال الأندية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:16 م
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الترجي
الترجي
وكالات
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أكد المدرب التونسي نبيل معلول جاهزية الترجي للقائه المرتقب مع الهلال السعودي بعد غد السبت في مستهل مشاركة الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، محذرا في نفس الوقت من مهارة اللاعبين الأجانب لفريق الهلال السعودي.

وقال معلول، المدير الفني الأسبق للترجي، إن الفريق التونسي أكثر جاهزية حاليا لخوض مونديال الأندية، حيث قام بانتدابات متميزة جدا وقدم أحد أفضل مبارياته هذا الموسم ضد الرجاء البيضاوي المغربي، في بطولة دوري أبطال افريقيا.

أوضح معلول في تصريحاته لإذاعة (موزاييك) التونسية الخاصة اليوم الخميس "في مباراة الرجاء حضرت الحلول الهجومية في جميع ردهات المقابلة إضافة إلى التنظيم التكتيكي الكبير".

وكان الترجي، الذي يشارك للمرة الثالثة بمونديال الأندية، قد تغلب على الرجاء البيضاوي ثم على شبيبة القبائل الجزائري في أول جولتين من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحمل الفريق الملقب بـ(شيخ الأندية التونسية) لقبها في النسختين الأخيرتين، ليتصدر مجموعته في النسخة الحالية للبطولة القارية.

أوضح معلول "إذا لعب الترجي بنفس الانضباط التكتيكي ونفس الروح التي لعب بها ضد الرجاء فنحن قادرون على صنع الفارق، لكن الحذر واجب لأن الهلال فريق متكامل وقادر على تحقيق الفارق في أي لحظة".

وتابع معلول "اللاعبون الأجانب في الهلال يمثلون نقطة قوة الفريق كما أن مستوى عدد من لاعبيه متميز جدا".

ولفت معلول في المقابل إلى غياب التوازن في الفريق السعودي وإلى بطئ خط الهجوم.

وفشل الترجي في تحقيق الفوز في المباراة الاولى في مشاركته في نسختي 2011،2018 عندما خسر 1 - 2 أمام السد القطري وصفر - 3 ضد العين الإماراتي، وحل سادسا في مشاركته الاولى وخامسا في الثانية.

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الكلمات المفتاحية

نبيل معلول مونديال الأندية الهلال الترجي

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