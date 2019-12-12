كيفن هارت يروج لكتابه الصوتي الجديد "the decision"

بفيديو على "إنستجرام " قام نجم هوليود كيفن هارت، بنشر فيديو لة على حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









وكان الفيديو عبارة عن، كيفن هارت يقوم بتسجيل كتابة الصوتي الجديد "القرار" وذالك عن طريق أكبر مكتبة للكتب المسموعة في العالم وهي " audible" يتحدث الكتاب عن العقلية الإيجابية، وكيفية التكيف معها، وفهم فوائدها، وتحفيز الإنسان، لكي يخرج أفضل نسخة منه . قام كيفن هارت بالتعليق ع الفيديو قائلاً"the decision"، أقوم بتسجيل كتابي الصوتي لأكبر مكتبة صوتيه في العالم "audible".





ويتحدث هذا الكتاب عن كيفية تكيف الإنسان للعقلية الإيجابية وفهم فوائدها، طموحي وأمنيتي إني احفز وأشجع الجميع بكل بساطة لأن يخرجو أفضل ما فيهم ، ويظهرو بالنسخة الأفضل في شخصيتهم، هذا جزء بصيت من تسجيلي لفصل اليوم من الكتاب، حياة، حب، ضحك " قريباً the decision".







