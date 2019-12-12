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كيفن هارت يروج لكتابه الصوتي الجديد "the decision"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:12 م
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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بفيديو على "إنستجرام " قام نجم هوليود كيفن هارت، بنشر فيديو لة على حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكان الفيديو عبارة عن، كيفن هارت يقوم بتسجيل كتابة الصوتي الجديد "القرار" وذالك عن طريق أكبر مكتبة للكتب المسموعة في العالم وهي " audible" يتحدث الكتاب عن العقلية الإيجابية، وكيفية التكيف معها، وفهم فوائدها، وتحفيز الإنسان، لكي يخرج أفضل نسخة منه . قام كيفن هارت بالتعليق ع الفيديو قائلاً"the decision"، أقوم بتسجيل كتابي الصوتي لأكبر مكتبة صوتيه في العالم "audible".

ويتحدث هذا الكتاب عن كيفية تكيف الإنسان للعقلية الإيجابية وفهم فوائدها، طموحي وأمنيتي إني احفز وأشجع الجميع بكل بساطة لأن يخرجو أفضل ما فيهم ، ويظهرو بالنسخة الأفضل في شخصيتهم، هذا جزء بصيت من تسجيلي لفصل اليوم من الكتاب، حياة، حب، ضحك " قريباً the decision".


يذكر أن كيفن هارت شارك مؤخراً مع نجم هوليود ذا روك في فيلم "juminji the next level"(جومانجي: ويلكم تو ذا جانجل) والذي صعد من المركز الثاني إلى صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 11 مليون دولار. يذكر أن "جومانجي" بطولة دوين جونسون "ذا روك" وجاك لبلاك وكيفين هارت ومن إخراج جيك كاسدين
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