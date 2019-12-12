أرامكو: حلم الملك المؤسس تحقق على يد الملك سلمان بعد "الاكتتاب الأكبر"





صرحت شركة "أرامكو" السعودية، مساء اليوم الخميس، بأن حلم الملك المؤسس تحقق على يد ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود .





و قالت أرامكو، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "من خلال اكتتاب أرامكو، الذي هو الأكبر في التاريخ، وعبر رؤية المملكة 2030، تحقق حلم المؤسس على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، و اليوم نعتز بمسؤولية الحفاظ على هذا الإرث العظيم وتطويره.. معًا نصنع التاريخ".



