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أرامكو: حلم الملك المؤسس تحقق على يد الملك سلمان بعد "الاكتتاب الأكبر"
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:04 م
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الفجر السعودي
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صرحت شركة "أرامكو" السعودية، مساء اليوم الخميس، بأن حلم الملك المؤسس تحقق على يد ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقالت أرامكو، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "من خلال اكتتاب أرامكو، الذي هو الأكبر في التاريخ، وعبر رؤية المملكة 2030، تحقق حلم المؤسس على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، واليوم نعتز بمسؤولية الحفاظ على هذا الإرث العظيم وتطويره.. معًا نصنع التاريخ".
أرامكو السعودية
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.
وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقاً لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز، فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وجوجل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج، التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.
أعلنت أرامكو عن تحقيقها أرقامًا تعدُّ الأولى في تاريخها، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018؛ حيث بلغ صافي الدخل 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار، و38 مليار دولار للتدفقات النقدية مقارنةً بـ35.6 مليار دولار، فيما سجّل الإنفاق الرأسمالي 14.5 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار دولار.
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