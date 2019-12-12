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أخبار الأهلي اليوم الخميس 12 نوفمبر: تأجيل الإعلان عن صفقة كهربا.. ضربة موجعة للأهلي.. بشري سارة قبل مواجهة الحرس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:06 م
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أخبار الأهلي اليوم الخميس
أخبار الأهلي اليوم الخميس
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها تأجيل إدارة الفريق الإعلان عن الصفقة الكبري.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 12 – 12 – 2019:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس

1- الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة "كهربا":

قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تأجيل الإعلان عن صفقة التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، إلى صباح الغد الجمعة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان من المقرر أن يتواجد اللاعب اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة، لتوقيع عقود انتقاله وإلتقاط الصور التذكارية، قبل قرار مجلس الإدارة والذي فضل تأجيلها لبعض الوقت.

2- الكاف يخطر الأهلي بمواعيد مبارياته الإفريقية:

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي بموعد مباريات المرحلة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقام الاتحاد الإفريقي بإخطار الأهلي بموعد المباريات المقبلة حيث سيواجه الفريق الأحمر نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 11 من شهر يناير المقبل في مباراة العودة، كما يحل ضيفًا على الهلال السوداني يوم 24 من الشهر ذاته بينما يستقبل النجم الساحلي بالقاهرة يوم 1 من فبراير المقبل.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 12-12- 2019

3- عبد الحفيظ يوضح آخر تطورات إصابة متولي ونيدفيد:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات إصابة الثناي محمود متولي وكريم نيدفيد.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"محمود متولي سيبدأ تدريبات الجري حول الملعب هذا الأسبوع تمهيدًا لانتظامه في التدريبات الجماعية".

وأضاف :"اللاعب ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي استعدادًا للانتظام في التدريبات الجماعية، ونتمنى له العودة سريعًأ".

وتابع ""بالنسبة لنيدفيد يخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم ونأمل أن يعود للتدريبات بعد 10 أيام".

وأكمل تصريحاته :"من الممكن أن يبدأ نيدفيد تدريبات الجري حول الملعب بعد أسبوع من الآن، لكننا لا نريد الاستعجال في عودته خاصة وأنه غائب منذ فترة طويلة".

4- محمد محمود طريق الأهلي لقيد "كهربا" محليًا:

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، والحصول على خدماته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويتبقي الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وعلم "الفجر الرياضي، من مصدر خاص أن كهربا سيتم قيده في قائمة الفريق المحلية والإفريقية، على أن يتم رفع اسم محمد محمود من القائمة الحالية بسبب إصابته الطويلة والتي تمتد لما يقرب من ستة أشهر.

ويعاني محمد محمود، من قطع في الرباط الصليبي تعرض له أثناء تدريباته التأهيلية من نفس الإصابة، ليخصع لجراحة في ألمانيا ويحتاج لما يقرب من ستة أشهر مقبلة قبل العودة للتدريبات الجماعية.

تعرف على أخبار النادي الأهلي

5- إصابة ثنائي الأهلي في المران:

تعرض الثنائي صلاح محسن ووليد أزارو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأصيب صلاح محسن بكدمة قوية في وجه القدم ، ولم يتمكن من استكمال المران، فيما اشتكى وليد أزارو من العضلة الضامة حيث تدخل خالد محمود لعلاج اللاعب.

وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"أزارو وصلاح جاهزان للمشاركة في التدريبات الجماعية غدًأ الجمعة، ويستطيع اللاعبان المشاركة في مباراة حرس الحدود القادمة".

6- خبر سعيد للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود:

انتظم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر المقامة حاليًا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى معلول من الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام مضيفه النجم الساحلي في تونس والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخضع معلول لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة، ليصبح جاهزًا للمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.

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