طرق سريعة ووصفات بسيطة تقوم بإظهار الذقن.. جربها

يرغب الكثير من الرجال في الحصول على ذقن كثيفة، لإنها تعتبر رمزًا للرجولة منذ القدم تعطي شكل جماليًا للوجه، ولكن يعاني الكثير من الشباب حول العالم من عدم ظهور شعر الذقن، والبعض تظهر لديه غير مكتملة، مما يسبب لبعض منهم الإزعاج وقد تصل لمشاكل نفسيه، وهناك عدة عوامل تسبب هذا الأمر منها عوامل وراثية، وضعف هرمون التسترون، سنتعرف عليها جميعًا فى السطور القادمة، وطرق بسيطة وسهله وأخري وصفات طبيعية، تساعد على تحفيز نمو الشعر وكثافته بالوجه.





العوامل التي تحفز نمو شعر الذقن





- العامل الوراثي للشخص.

- مستوي هرمون التستيرون بالجسم.





إليكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساهم بشكل كبير فى نمو شعر الذقن:





1- استخدام عصير الليمون مع القرفة





يمكنك تعزيز شعر الذقن عن طريق استخدام هذه الخلطة التى قام بتجربتها الكثير من الأشخاص ونجحت معهم.





مكونتات الخلطة

- بودرة القرفة

- عصير الليمون الطازج





وإليكم طريقة التحضير

تقوم بإضافة ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون إلى ملعقة صغيرة من بودرة القرفة وخلطهم جيدًا فى كوب صغير، ثم تقوم بوضع طبقة خفيفة من هذا الخليط على منطقة الذقن بالوجة وتتركها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ولا تزيد عن 35 دقيقة، ثم تقوم بغسل الوجه بعدها جيدًا.





2- استخدام زيت جوز الهند مع زيت إكليل الجبل





يمكن لهذه الوصفه إنبات شعر الذقن وأيضًا يمكن استخدامها لشعر الرأس لتزيد من كثافتة.





مكونات الخليط

- زيت إكليل الجبل

- زيت جوز الهند





وإليكم طريقة التحضير

تقوم بخلط مكيال ما يقرب من 20 جرام من زيت إكليل الجبل وجوز الهند، والتأكد من إخطلاتها جديدًا، ثم تقوم بوضعه على مكان الذقن لمده من 10 دقائق إلى 20 دقيقة، ثم تقوم بعسل الوجه جيدًا.





3- خلطة السكر وزيت الزيتون





تستخدم هذه الوصفة فى تقشير البشرة، لتسهيل نمو شعر الذقن بسهولة.





مكونات الخليط

- سكر

- زيت زيتون





طريقة التحضير والاستخدام

تقوم بخلط نصف كوب من زيت الزيتون مع كوب صغير من السكر وتقوم بخلطهم جيدًا ثم تضعها على منطقة الذقن بالوجه لمدة من 15 دقيقة إلى 25 دقيقة وتقوم بغسل الوجه بعد الانتهاء.





4- خلطة الأسبرين





تعالج هذه الوصفة الإلتهابات والاحمرار بالوجه وتساعد على نمو الشعر فى الوجه.





مكونات الخليط:

- الأسبرين

- الماء

- العسل





طريقة التحضير والاستخدام

تقوم بوضع شريطين من الأسبرين على ملعقتان كبيرتان من الماء الفاتر وتتركه حتي يزوب الحبوب به، ثم تضيف ملعقة صغيرة من العسل عليه، ومن ثم تقوم بخلط المحتويات جيدًا وتضعها على منطقة الذقن لمدة 10 دقائق وبعدها تغسل وجهك جيدًا بالماء وتكرر تلك العملية مرتين فى كل أسبوع.

هام .. إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة يجب عليك عدم استخدام تلك الوصفة





5- خلطة الشاي الأسود





يمكنكاستخدام تلك الوصفة التي تسرع من ظهور ذقن الوجه.





مكونات الخليط

- شاي أسود





طريقة التحضير والاستخدام

تقوم بنقع كيس من الشاي بالماء الفاتر، لمدة 5 ساعات ثم تقوم بوضعه على منضقة الذقن لمدة 3 دقائق، وتقوم بتكرار هذا العملية مرتين يوميًا وستلاحظ الفرق بعد أول أسبوع من الاستخدام.





نصائح هامة يمكنك القيام بها خلال يومك تساعد بشكل سريع فى أظهار وتكثيف شعر الذقن





1- استخدام أطراف صوابعك فى فى تدليك مكان الذقن بشكل دائري بشكل مستمر لأن هذا يعزز من ظهرو شعر الذقن عن طريق تنشيط الدورة الدموية بها.





2- التقليل من حلاقة شعر الذقن وتركه حتي ينمو بحرية.





3- الأبتعاد عن التدخين، لإنها تساهم فى ضعف بصيلة الشعر بالذقن.





4- تجنب التوتر والقلق، والنوم بشكل كافى باليوم، لان النوم يساعد خلايا الجلد بالوجه في أصلاح نفسها.





5- تناول الأغذية الصحية التي تحتوي على العناصر التي تساعد فى نمو الشعر منها: الأسماك والبيض والفاصولياء و الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن وأيضًا البطاطاس والطماطم والبطاطا التي يحتوي على فيتامين هـ الذي يعزز من نمو الشعر بالذقن.





6- أستخدام كريمات التقشير للوجه، لانها تساعد على إزالة الخلايا الميتة.





7- الأكثار من شرب المياة.





8- المداومة على نظافة الوجه خلال اليوم من خلال غسل الوجه صباحًا ومساءً.





9- استخدام الكريمات المرطبة للوجه.





10- ممارسة الرياضة.