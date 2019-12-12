ليفربول يستعد للإعلان عن صفقته الأولى في الميركاتو الشتوي

بات انضمام نجم وسط نادي ريد بول سالزبورج النمساوي ومنتخب اليابان تاكومي مينامينو لنادي ليفربول الإنجليزي مسألة وقت، بعد أن اتفقت إدارة ليفربول مع إدارة النادي النمساوي على إنضمام الدولي الياباني في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.









ونشرت صحيفة ميرور البريطانية خبر إتفاق وكيل أعمال مينامينو مع الريدز، على انضمام اللاعب في يناير المقبل، مقابل مبلغ 7.25 مليون جنيه إسترليني.









وأضافت ميرور أن نادي ليفربول استطاع هزيمة غريمه اللدود مانشستر يونايتد في سباق التوقيع مع مينامينو، الذي كان متابعاً أيضاً من ناديي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وميلان الإيطالي.









وتسبب إنخفاض الشرط الجزائي في عقد اللاعب، لإسراع ليفربول في اقتناص اللاعب، بعد أن أثار إعجاب المدرب الألماني للفريق يورجن كلوب، خلال مواجهتي سالزبورج ضد ليفربول في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وتم تحديد يوم 1 يناير القادم، كموعد للكشف الطبي الروتيني لمينامينو في ليفربول، تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة بمجرد فتح سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة، بحسب موقع ليفربول إيكو.









يبلغ مينامينو من العمر 24 عاماً، وسجل 9 أهداف وصنع 11 هدفاً في جميع المباريات التي خاضها رفقة سالزبورج في كل البطولات، منذ مطلع الموسم الحالي.



