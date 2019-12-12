مدافع الزمالك يخضع لجراحة سريعة بعد الفوز على بيراميدز

خضع محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى جراحة سريعة في غرفة خلع الملابس، عقب انتهاء لقاء بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز.









وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بعمل "غرزتين" للاعب عقب الإصابة التي تعرض لها لها خلال المباراة.









وقد تعرض علاء لقطع في الحاجب اثناء مباراة الزمالك وبيراميدز أثر تدخل عنيف مع اللاعب محمد فاروق، حيث استكمل المباراة برباط ضاغط على الرأس.









يذكر ان الزمالك نجح في الفوز على نظيره بيراميدز بثنائية نظيفة لمصطفى محمد ومحمود علاء، ليصل إلى المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدوري المصري، برصيد ١٣ نقطة.







