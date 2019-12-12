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آمنة نصير: الأزهر ليس في حاجة لكليات الطب والهندسة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:01 م
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آمنة نصير
آمنة نصير
كساب أحمد
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قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، والأستاذة بجامعة الازهر، إن الأزهر ابتلي في المرحلة الأخيرة بحالة من الترهل في العملية التعليمية، لافتة إلى أن هناك تراجع في الفكر والعملية التعليمة بصورة كبيرة الفترة الأخيرة، رغم تطوير المناهج على الورق.

وأعربت "نصير"، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، عن أملها أن ينهض الأزهر بالعملية التعليمة في مصر بالكامل، مشيرة إلى أن الأزهر ليس في حاجة لإعداد كليات الطب والهندسة، ولابد أن يقتصر دوره على العلوم الدينية.

ولفتت إلى أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ابتلي بأسو بطانة، لافتة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون كل المؤسسة الازهر مثل فضيلة شيخ الأزهر المعروف بالفكر المستنير.
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شيخ الأزهر توك شو الإمام الطيب الأزهر الشريف آمنة نصير أخبارمصر

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