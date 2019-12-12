علي حميدة يطالب وزير الصحة بالتدخل لمنع هذا المطرب من الغناء..والسبب غريب

علي حميدة: "سمعت اسم مطرب كنت هموت من الضحك"



قال الفنان علي حميدة، إن معظم المطربين الكبار أمثال هاني شاكر ومدحت صالح ومحمد الحلو وعلي الحجار اختفوا بصورة كبيرة عن الساحة الغنائية منذ فترة طويلة ولم يظهروا مثل السابق، لأنهم غير راغبين في المناخ الموجود حاليا في الساحة الغنائية بسبب حالة الهرج والعشوائية الموجودة حاليا.



وأضاف "حميدة"، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس، أنه سمع اسم مطرب منذ عدة أيام كان "هيموت من الضحك ساعتها" وقال إن المطرب اسمه "دودة بكتيريا"، مطالبا وزارة الصحة بالتدخل لوقفه عن الغناء بسبب اسمه، مشيرا إلى أنه عندما سأله عن سبب تسميته بهذا الأسم رد قائلا: "عشان اتشهر"، مؤكدا على أنه ليس ضد أغاني المهرجانات المنتشرة حاليا ولكن اعتراضه على بعض الأغاني غير الهادفة التي تدمر عقول وسماع المواطنين.



وأوضح أنه أُعجب بأغنية "عايم في بحر الغدر" لأنها أغنية شعبيها تم غناءها بطريقة جيدة و"مضبوطة" حسب قوله، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يسمع أغنية لها موضوع في الوقت الحالي ولكن نجد حاليا أن المواطن يقول عايز اسمع أغنية "فلان" ولا يقول اسم الأغنية لأنها ليس لها موضوع.