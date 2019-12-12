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شاهد .. رضوى الشربيني في إطلالتها الجديدة عبر "الإنستجرام"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:52 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تتابع الاعلامية الشابة رضوى الشربيني، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورهل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني،مجموعة صور ، على حسابه الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها ، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .

وظهرت رضوى الشربيني ، مرتدية بلوزة كرهوات ،تحمل اللون الرصاصي، وبنطلون لونه اسود من الجلد ، وانتعلت بوط لونه اسود، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومتألقة وتركتها ديل الحصان ، ووضعت ميكب هادى وبسيط .

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة:" ما وراء الكواليس" وتفاعل معاها الجمهور حيث نالت العديد من الاعجابات والتعليقات .

تعتبر الإعلامية رضوى الشربيني، من الإعلاميات المتميزات الشبات على الساحة الإعلامية طبقا للموضوعات الذى تقدمها فى حوار برنامجها " هى وبس" على قناة "cbc" سفرة .

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني ، على تقديم وتوجيه رسائل دعم المرأة من جانب الظروف الصعبة التى تمر بها من مشاكل عاطفية ، وتجربة زوجها وطلاقها ، وايضا تحذيرها من الانسياق وراء مشاعرها ، دون التفكير فى خطواتها ، وحفظ كرامتنا أمام الطرف الآخر ، والبعض اتهمها فى فى دعم المرأة وتشجيعها على الطلاق .
شاهد .. رضوى الشربيني في إطلالتها الجديدة عبر "الإنستجرام"
شاهد .. رضوى الشربيني في إطلالتها الجديدة عبر "الإنستجرام"
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