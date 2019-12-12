شاهد .. رضوى الشربيني في إطلالتها الجديدة عبر "الإنستجرام"

تتابع الاعلامية الشابة رضوى الشربيني، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورهل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



نشرت الإعلامية رضوى الشربيني،مجموعة صور ، على حسابه الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها ، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .



وظهرت رضوى الشربيني ، مرتدية بلوزة كرهوات ،تحمل اللون الرصاصي، وبنطلون لونه اسود من الجلد ، وانتعلت بوط لونه اسود، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومتألقة وتركتها ديل الحصان ، ووضعت ميكب هادى وبسيط .



وعلقت رضوى الشربيني على الصورة:" ما وراء الكواليس" وتفاعل معاها الجمهور حيث نالت العديد من الاعجابات والتعليقات .



تعتبر الإعلامية رضوى الشربيني، من الإعلاميات المتميزات الشبات على الساحة الإعلامية طبقا للموضوعات الذى تقدمها فى حوار برنامجها " هى وبس" على قناة "cbc" سفرة .



حرصت الإعلامية رضوى الشربيني ، على تقديم وتوجيه رسائل دعم المرأة من جانب الظروف الصعبة التى تمر بها من مشاكل عاطفية ، وتجربة زوجها وطلاقها ، وايضا تحذيرها من الانسياق وراء مشاعرها ، دون التفكير فى خطواتها ، وحفظ كرامتنا أمام الطرف الآخر ، والبعض اتهمها فى فى دعم المرأة وتشجيعها على الطلاق .