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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع قرارا يعترف بإبادة الأرمن

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:44 م
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مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
وكالات
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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس، بالإجماع قرارا يعترف بإبادة الأرمن، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وخلال السنوات الأخيرة، توالت الاعترافات الدولية بمجازر الأرمن، مؤكدة أن تلك المذابح على يد العثمانيين جريمة ضد إنسانية.

 واعترفت نحو 48 ولاية أمريكية، وأكثر من 30 دولة ومنظمة دولية بالإبادة الأرمينية، إضافة إلى قيام الكنيسة الكاثوليكية "الفاتيكان" بفتح الأرشيف المتعلق بإبادة الأرمن في تركيا.

 كما اعترف البرلمان الألماني بالإبادة الأرمينية، وهو ما اعتبره خبراء أنه أكبر إثبات ودليل، خاصة أن برلين كانت حليفا رئيسيا لأنقرة أثناء الحرب العالمية الأولى، علاوة على أن ألمانيا تمتلك جميع أسرار الدولة العثمانية.

 وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف في أبريل الماضي، الإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك بـ"الجريمة العظمى" للمرة الثانية، وهو المصطلح المستخدم للإشارة إلى التهجير والقتل اللذين ارتكبا بحقهم عام 1915.
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مجلس الشيوخ الأمريكي قرار عالمى الأرمن إبادة

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