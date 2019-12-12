بعد الفوز على بيراميدز.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستضيف ستاد الجيش بالسويس مباراة قوية يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 بين فريقي طلائع الجيش ونادى الزمالك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.





وحقق نادي الزمالك الفوز على نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري بهدفين دون رد سجلهم كل من مصطفي محمد ومحمود علاء، فى لقاء أقيم على ستاد القاهرة الدولى.





موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يحل نادى الزمالك ضيف ثقيل على نظيره طلائع الجيش على ملعب الجيش بالسويس فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

يستضيف ملعب الجيش بالسويس يوم الاثنين القادم مباراة قوية بين نادي الزمالك وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.





ويحتل نادى الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة بينما طلائع الجيش فى المركز ال 16 برصيد 4 نقاط.